В центре Петербурга произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей

Санкт-Петербург, , 01:58 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади, произошло массовое ДТП, в котором, по разным данным, столкнулись от шести до десяти автомобилей, сообщает 78.ru.

Сообщается, что в результате сильного снегопада и гололеда на улицах Северной столицы произошло большое количество аварий. Очевидцы сообщили о десяти автомобилях, столкнувшихся на Дворцовой площади.

В управлении ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти подчеркнули, что около Зимнего дворца столкнулись шесть автомобилей. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на 30-м километре Киевского шоссе столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.