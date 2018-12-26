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В центре Петербурга произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей

Происшествия

Пострадавших не было

Санкт-Петербург, 26 декабря 2018, 01:58 — REGNUM  В центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади, произошло массовое ДТП, в котором, по разным данным, столкнулись от шести до десяти автомобилей, сообщает 78.ru.

Сообщается, что в результате сильного снегопада и гололеда на улицах Северной столицы произошло большое количество аварий. Очевидцы сообщили о десяти автомобилях, столкнувшихся на Дворцовой площади.

В управлении ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти подчеркнули, что около Зимнего дворца столкнулись шесть автомобилей. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на 30-м километре Киевского шоссе столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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