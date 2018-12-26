В инциденте с угоном автобуса в Китае погибли пять человек

Пекин, , 01:50 — REGNUM Пять человек погибли, еще более 20 получили ранения и травмы разной степени тяжести при угоне автобуса в китайской провинции Фуцзянь, сообщает портал Sina.

Сообщается, что угонщик ударил ножом одну из пассажирок, после чего в автобусе началась паника, люди стали выбегать из автобуса, в том числе и сам водитель.

Полиция задержала нападавшего, его личность устанавливается. По предварительной версии, нападение мужчина совершил не один — у него был сообщник. Предполагается, что нападение произошло из-за конфликта с местными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в провинции Фуцзянь в Китае мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу людей. Среди жертв — сотрудник правоохранительных органов.

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