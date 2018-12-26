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В Баварии столкнулись две конные повозки, пострадали 20 человек

Происшествия

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь

Мюнхен, Германия, 26 декабря 2018, 01:28 — REGNUM  В немецкой Баварии столкнулись две повозки, запряженные лошадьми. В результате столкновения пострадали не менее 20 человек, среди которых были и дети, сообщает газета Stuttgarter Zeitung.

Сообщается, что столкновение произошло около 14:10 по местному времени (16:10 по московскому). Одна из повозок остановилась на железнодорожном переезде, другая повозка, ехавшая следом, не остановилась и врезалась в стоящее впереди транспортное средство. В результате происшествия два человека получили тяжелые травмы, остальные 18 получили травмы легкой и средней тяжести. Отмечается, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Гатчинском районе Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с гужевой повозкой. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также лошадь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гатчине автомобиль врезался в гужевую повозку

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Дорожно-транспортные происшествия
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