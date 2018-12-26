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Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани

Происшествия

Раненые госпитализированы

Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани
Стрельба

Казань, 26 декабря 2018, 01:12 — REGNUM  Неизвестный устроил стрельбу на пересечении улиц Островского и Университетской в Казани, в результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД Татарии.

Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Преступник с места происшествия скрылся. В связи с этим в Казани объявлен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в центре города Миасса Челябинской области двое мужчин устроили стрельбу, чтобы отобрать автомобиль у студента. В результате у одного из пострадавших прострелено правое бедро, левая ягодица и разбита голова.

Читайте ранее в этом сюжете: Злоумышленники в Миассе устроили стрельбу, чтобы отобрать иномарку

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