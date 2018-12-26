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В одной из квартир Ульяновска найдены четверо погибших

Происшествия

Детали произошедшего не разглашаются

Ульяновск, 26 декабря 2018, 00:42 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел четырех человек с огнестрельными ранениями, среди которых было двое детей, сообщает пресс-служба СК РФ Ульяновской области.

Сообщается, что в квартире одного из домов в Заволжском районе Ульяновска были обнаружены тела четырех человек: 48-летней женщины, ее двоих детей — девочек 15 и 11 лет, а также неизвестного мужчины возрастом около 40 лет. В квартире был обнаружен и раненый 17-летний подросток, его госпитализировали. Ведется расследование уголовного дела, следственная группа выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Подмосковье сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля возле супермаркета тела мужчины и женщины. По предварительным данным, они могли погибнуть по причине несчастного случая. В настоящее время ведется расследование.

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