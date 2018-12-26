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Замело дороги: в Полтавской области отменили занятия в ряде сельских школ

Происшествия

Также поступили все школы в Кременчуге

Замело дороги: в Полтавской области отменили занятия в ряде сельских школ
Зимняя дорога

Кременчуг, Украина, 26 декабря 2018, 04:54 — REGNUM  В Кременчуге Полтавской области отменили занятия во всех 29 школах города из-за сильного снегопада, сообщает 25 декабря «Корреспондент.net».

Согласно сообщению, непогода замела дороги, многие междугородние рейсы в области были отменены. Так, в Полтаве автовокзал отменил большую часть междугородних и межобластных рейсов. Также были отменены занятия и в некоторых селах области, поскольку снегопад замел дороги и до учебных заведений не добраться.

Напомним, из-за снега в пяти областях Украины затруднено движение автомобилей, а в более чем 120 населенных пунктах было отключено электричество.

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Снегопады, метели, снежные бури
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