Замело дороги: в Полтавской области отменили занятия в ряде сельских школ

Кременчуг, Украина, , 04:54 — REGNUM В Кременчуге Полтавской области отменили занятия во всех 29 школах города из-за сильного снегопада, сообщает 25 декабря «Корреспондент.net».

Согласно сообщению, непогода замела дороги, многие междугородние рейсы в области были отменены. Так, в Полтаве автовокзал отменил большую часть междугородних и межобластных рейсов. Также были отменены занятия и в некоторых селах области, поскольку снегопад замел дороги и до учебных заведений не добраться.

Напомним, из-за снега в пяти областях Украины затруднено движение автомобилей, а в более чем 120 населенных пунктах было отключено электричество.