Спасатели обнаружили туристов, заблудившихся в Карпатских горах

Киев, , 23:59 — REGNUM В службу спасения на Украине обратились туристы из Карпатских гор, сообщает 25 декабря «Корреспондент.net».

Согласно сообщению, двое туристов-лыжников, мужчина и женщина, 24 декабря обратились в государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за помощью. Туристы из Киева заявили, что заблудились в горах.

Для спасения людей был отправлен горный поисково-спасательный отряд из пгт Ясинь. Туристы не получили обморожений и не нуждались в медицинской помощи.

Напомним, ранее в Карпатских горах были найдены четверо туристов-мужчин, которые тоже заблудились. Туристы в медицинской помощи не нуждались.