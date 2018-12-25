Среда, 26 Декабря 2018 года
00:23:13 МСК

Спасатели обнаружили туристов, заблудившихся в Карпатских горах

Происшествия

С туристами все в порядке

Киев, 25 декабря 2018, 23:59 — REGNUM  В службу спасения на Украине обратились туристы из Карпатских гор, сообщает 25 декабря «Корреспондент.net».

Согласно сообщению, двое туристов-лыжников, мужчина и женщина, 24 декабря обратились в государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за помощью. Туристы из Киева заявили, что заблудились в горах.

Для спасения людей был отправлен горный поисково-спасательный отряд из пгт Ясинь. Туристы не получили обморожений и не нуждались в медицинской помощи.

Напомним, ранее в Карпатских горах были найдены четверо туристов-мужчин, которые тоже заблудились. Туристы в медицинской помощи не нуждались.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить