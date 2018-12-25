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В Москве молодой человек погиб, запрыгнув на снегоуборочный трактор

Происшествия

Инцидент произошёл в районе Строгино

В Москве молодой человек погиб, запрыгнув на снегоуборочный трактор
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уборка снега

Москва, 25 декабря 2018, 22:59 — REGNUM  В московском районе Строгино молодой человек погиб в результате попадания под снегоуборочный трактор. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По информации ведомства, трагический инцидент произошёл сегодня утром на Таллинской улице, в районе дома 9/2.

Проходя мимо трактора, убиравшего территорию, молодой человек 1999 года рождения запрыгнул на заднюю конструкцию механической щётки, в результате чего его затянуло в механизм.

Сообщается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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