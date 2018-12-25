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Снегопад замел автодороги в пяти областях Украины

Происшествия

Непогода также лишила почти 130 населенных пунктов электричества

Снегопад замел автодороги в пяти областях Украины
Николай Сверчков. С хворостом. 1870-е

Киев, 25 декабря 2018, 21:21 — REGNUM  В пяти областях Украины из-за ухудшения погодных условий затруднено движение автомобилей, сообщает 25 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, дороги заметены снегопадом и метелями. На дорогах работает полиция, которая помогает водителям. Непогода охватила следующие области: Полтавскую, Черкасскую, Николаевскую, Кировоградскую и Сумскую. Так, в Полтавской области была заметена трасса «Киев-Харьков» и «Сумы-Полтава-Александрия», а в Николаевской — трасса «Кишинев-Платонов».

Напомним, сильные снегопады вызвали множество проблем на Украине. Так, в Киеве с расписания сбился общественный транспорт, также 128 населенных пунктов в восьми областях остались без электричества.

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Снегопады, метели, снежные бури
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