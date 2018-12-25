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Около 50 человек эвакуированы из клиники в Москве из-за задымления

Происшествия

Инцидент произошёл на улице 2-я Квесисская

Около 50 человек эвакуированы из клиники в Москве из-за задымления
monicore
Эвакуация

Москва, 25 декабря 2018, 20:42 — REGNUM  Около 50 человек были эвакуированы вечером 25 декабря из здания стоматологической клиники на севере Москвы из-за задымления. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в городской стоматологической клинике №11, расположенной на улице 2-я Квесисская.

«В здании была объявлена эвакуация, на улицу вывели около 50 сотрудников и пациентов. Ведётся проверка», — сказал собеседник агентства.

По информации телеканала «Рен ТВ», в ходе попытки тушения получил травму доктор — зубной техник.

Предположительно, тление произошло в вентиляционном коробе на первом этаже здания в результате короткого замыкания. Подробности произошедшего уточняются.

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