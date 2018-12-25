На Украине загорелся автобус, следующий по маршруту Киев — Варшава

Киев, , 21:02 — REGNUM Двухэтажный автобус Киев — Варшава загорелся 25 декабря в Волынской области, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, возгорание автобуса марки Neoplan произошло на трассе Ковель — Киев. В следующем в Варшаву автобусе находились десять человек, из которых семь были пассажирами. Никто из людей не пострадал.

На место прибыли спасатели на трех пожарных автомобилях. Огонь серьезно повредил внутреннее убранство автобуса, а также двигатель и некоторые вещи пассажиров и водителей.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб один мужчина, пострадали трое детей и четверо взрослых.