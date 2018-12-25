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В Оренбуржье экс-полицейские отданы под суд

Происшествия

Заставляли задержанных танцевать

В Оренбуржье экс-полицейские отданы под суд
Иллюстрация: Defense.gov
Электрошокер

Соль-Илецк, Оренбургская область, 25 декабря 2018, 20:01 — REGNUM  В Соль-Илецком районе Оренбуржья под суд отданы двое бывших сотрудников полиции. Одному из них вменяют превышение должностных полномочий, а второму — пособничество в этом преступлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Следствие установило, что весной сотрудники полиции расследовали кражу. В рамках следствия были допрошены четверо местных жителей. От них стражи порядка требовали сообщить сведения о возможном преступнике. При этом использовали физическое насилие и электрошокер.

Более того, один из полицейских заставлял граждан просить у него прощения и танцевать. Происходящее он снимал на свой мобильный телефон.

Оба сотрудника полиции уже уволены. А обвинительное заключение утверждено прокуратурой. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Соль-Илецкий районный суд.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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