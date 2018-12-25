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При обрушении строящегося моста в Дагестане пострадали рабочие

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

При обрушении строящегося моста в Дагестане пострадали рабочие
Иллюстрация: Sledcom.ru
Обрушение моста. Дагестан

Буйнакск, Дагестан, 25 декабря 2018, 19:52 — REGNUM  Трое рабочих пострадали в результате обрушения автомобильного моста в городе Буйнакске в Дагестане. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В 15:00 при строительстве дорожного моста в городе Буйнакске во время заливки бетона произошло его обрушение. В результате пострадали трое рабочих», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, здоровью одного из них причинен тяжкий вред.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователями был проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Назначен ряд экспертиз, в том числе строительная — для выяснения точной причины возникновения обрушения. В организации, проводившей ремонтные работы, в настоящее время изымается техническая и служебная документация.

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Обрушения мостов
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