Одесса, Украина, , 19:27 — REGNUM В Одессе задержали лидера местного отделения «Автомайдана» Виталия Устименко во время протестной акции, сообщает 25 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, в Одессе проводилась протестная акция против строительства кинологической площадки возле мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи во время Великой Отечественной войны. По данным полиции, один из участников протеста выражался нецензурно в адрес полиции, в связи с чем его задержали.

Двое товарищей задержанного попытались помешать действиям полиции, в результате их тоже задержали.

Отмечается, что в протесте участвовали украинские националистические и неонацистские организации: «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.

Напомним, ранее в Одессе местные жители вышли на протестную акцию, перекрыв несколько трасс. Люди требовали вернуть им земли, которые незаконно были отобраны администрацией.