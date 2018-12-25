Дело о халатности при возведении перинатального центра в Сочи дошло до суда

Сочи, Краснодарский край, , 18:05 — REGNUM На Кубани в суд передано резонансное уголовное дело о многомиллионной халатности при строительстве перинатального центра в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР 25 декабря.

Обвиняемыми по делу проходят бывшие заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» и главный специалист этого управления. Обоим вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), бывшему главному специалисту — также обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1 ст.293 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в период 201−2016 годов между ГКУ «ГУС КК» и подрядной организацией были заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве перинатального центра в Сочи.

По версии следствия, в 2016 году главный специалист без проверки осуществил приемку у подрядчика строительных работ, в том числе по водоснабжению, водоотведению, вентиляции и отоплению, которые фактически выполнены не были. Уже зная о том, что работы не исполнены, он, тем не менее, подписал акты приемки данных работ и акты выполненных работ по завышенной стоимости. Замруководителя управления, также зная о нарушениях, подписал справки о стоимости якобы выполненных работ.

В результате, как считает следствие, из-за действий обвиняемых подрядчику было необоснованно выплачено более 40 млн рублей. А общий ущерб бюджету, нанесенный действиями главного специалиста, оценивают в 270 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что перинатальный центр в Сочи начали строить в 2014 году, его открытие переносилось несколько раз. В итоге центр открыли лишь в декабре 2018 года.