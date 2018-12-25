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В Иране перевернулся автобус со студентами, десятки раненых

Происшествия

Погибли семеро студентов

Тегеран, 25 декабря 2018, 19:06 — REGNUM  В столице Ирана перевернулся автобус со студентами, погибли семеро человек, 25 декабря передает агентство Associated Press.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в тегеранском Университете «Азад», погибшие и пострадавшие являются студентами учебного заведения.

Кроме семерых погибших не менее 28 студентов получили ранения в результате ДТП. Причины аварии пока не известны.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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