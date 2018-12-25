В Иране перевернулся автобус со студентами, десятки раненых

Тегеран, , 19:06 — REGNUM В столице Ирана перевернулся автобус со студентами, погибли семеро человек, 25 декабря передает агентство Associated Press.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в тегеранском Университете «Азад», погибшие и пострадавшие являются студентами учебного заведения.

Кроме семерых погибших не менее 28 студентов получили ранения в результате ДТП. Причины аварии пока не известны.

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