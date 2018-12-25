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В Конго десятки человек погибли в результате аварии автобуса

Происшествия

Столкнулись пассажирский автобус и грузовик

Киншаса, 25 декабря 2018, 17:59 — REGNUM  Не менее 27 человек погибли, 17 человек получили ранения в результате ДТП с пассажирским автобусом в Конго, 25 декабря передает агентство Associated Press.

Авария произошла в Кисанту, в 200 километрах к юго-западу от Киншасы. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости участников ДТП.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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