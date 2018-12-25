Главу новгородского Роспотребнадзора отправили под домашний арест

Великий Новгород, , 16:46 — REGNUM Руководителю управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолию Росоловскому, обвиняемому в получении взятки, изменена мера пресечения на домашний арест. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном суде, такое решение приняла сегодня, 25 декабря, судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев апелляционную жалобу защитника Росоловского на постановление районного суда, который продлил содержание под стражей для него до 13 февраля 2019 года.

Адвокаты Росоловского не согласились с выводами Новгородского районного суда о том, что, оставаясь на свободе, Росоловский может скрыться от следствия и суда, поскольку обвиняемый зарегистрирован в Великом Новгороде, имеет награды и заслуги за добросовестный труд, ранее не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Суд апелляционной инстанции учёл длительность срока предварительного расследования, а также факт увольнения Росоловского с 15 ноября 2018 года с занимаемой должности и посчитал, что домашний арест будет достаточной гарантией как явки обвиняемого в органы следствия и в суд, так и иных аспектов его надлежащего поведения.

Мера пресечения избрана до 14 февраля 2019 года включительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росоловский обвиняется в получении крупной взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера (по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в виде имущества в значительном размере (по ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году за попустительство в отношении птицефабрики ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» он получил от директора компании взятку в виде оплаты стоматологических услуг за счёт организации на сумму около 500 тыс. рублей, а в 2016 году от одной из организаций Боровичского района Новгородской области — взятку в виде мебели на сумму более 70 тыс. рублей.

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