Владелец воронежской ГК «БиК» получил год колонии за мошенничество

Воронеж, , 16:46 — REGNUM В Воронеже суд признал виновным в совершении мошенничества владельца группы компаний «БиК», специализирующейся на строительстве коммерческой недвижимости. Об этом ИА REGNUM сообщила 25 декабря старший помощник СУ СКР по региону Елена Мануковская. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных прокуратурой Воронежской области и УФСБ России по Воронежской области.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году, с марта по сентябрь, бизнесмен, действуя от имени своей матери, в собственности которой находился земельный участок по ул. Кольцовской, 9 «а», в центре Воронежа, путем обмана и злоупотребления доверием приобрел право собственности на два сопредельных участка — в 336 кв. м и 71 кв. м. Таким образом, он увеличил площадь участка своей матери с 1980 кв. м до 2387 кв. м. Позже он представил в уполномоченный орган подложные документы — протокол внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирных домов 14 «а» и 14 по ул. Студенческой и акт согласования местоположения границ земельного участка с жильцами данных домов и ДИЗО Воронежской области. По результатам их рассмотрения площадь земельного участка по ул. Кольцовская, 9 «а», была увеличена еще на 610 кв. м, до 2997 кв.м.

На земельный участок, а также иное имущество подследственного в рамках уголовного дела был наложен арест. Добавим, что ранее в прокуратуре Воронежской области ущерб от действий обвиняемого в целом оценивали в сумму около шести миллионов рублей.

Сам теперь уже осужденный на предварительном следствии свою вину не признавал, однако суд счел доводы следствия и обвинения убедительными. Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.