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В Казахстане из-за морозов эвакуировали пассажиров автобуса

Происшествия

Все эвакуированные были размещены в сельской школе

Астана, 25 декабря 2018, 16:04 — REGNUM  Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Казахстана эвакуировали 53 пассажира автобуса из-за морозов, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

Пассажиры рейса Петропавловск — Сарыагаш обратились с просьбой разместить их в пункте обогрева. Большая часть пассажиров — граждане Узбекистана. Все эвакуированные были размещены в школе села Кенесары.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря из-за сильных морозов в Астане, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях закрыли движения на отдельных участках дороги из-за мороза.

Читайте ранее в этом сюжете: В пяти областях Казахстана из-за морозов закрыли дороги

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Морозы
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