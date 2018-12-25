В Казахстане из-за морозов эвакуировали пассажиров автобуса

Астана, , 16:04 — REGNUM Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Казахстана эвакуировали 53 пассажира автобуса из-за морозов, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

Пассажиры рейса Петропавловск — Сарыагаш обратились с просьбой разместить их в пункте обогрева. Большая часть пассажиров — граждане Узбекистана. Все эвакуированные были размещены в школе села Кенесары.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря из-за сильных морозов в Астане, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях закрыли движения на отдельных участках дороги из-за мороза.

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