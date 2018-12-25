В Подмосковье суд приговорил к штрафу бросившую ребенка в подъезде женщину

Щёлково, Московская область, , 15:49 — REGNUM Суд вынес приговор 39-летней гражданке Украины, которая бросила своего ребенка в подъезде дома в городе Щелково Московской области, об этом 25 декабря сообщила пресс-секретарь щелковского городского суда Ольга Терехова.

Подсудимая была признана виновной совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Преступление, совершенное умышленно».

«По результатам ей было назначено наказание за совершение данных преступлений в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — цитирует «360» Терехову.

Отмечается, что обвиняемая была освобождена из-под стражи в зале суда.

Напомним, 14 октября в Щелково был обнаружен полуторагодовалый ребенок. Сначала предполагалось, что ребенок потерялся, так как он был опрятно одет. Но позднее выяснилось, что его осознанно бросила мать. Женщину задержали на Павелецком вокзале.

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