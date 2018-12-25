Вторник, 25 Декабря 2018 года
16:51:12 МСК

В Ярославле из-за отключения света эвакуировали крупный торговый центр

Происшествия

Без электричества остались и административные здания

В Ярославле из-за отключения света эвакуировали крупный торговый центр
Иллюстрация: Yarnet.ru
Эвакуация из ТЦ в Ярославле

Ярославль, 25 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  25 декабря в центре Ярославля около 14 часов дня посетителей торгового центра «Аура» эвакуировали из здания из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В торговом центре было много людей — ярославцы активно покупают новогодние подарки.

Отключение электроэнергии произошла из-за переключения на подстанциях МРСК. Сейчас электроснабжение восстановлено», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Электричество пропало в части Кировского и Ленинского районов города. Без света остались мэрия Ярославля и здания правительства области. Произошло отключение светофоров. Энергоснабжение было восстановлено в течение получаса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на электросетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить