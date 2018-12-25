В Ярославле из-за отключения света эвакуировали крупный торговый центр

Ярославль, , 15:41 — REGNUM 25 декабря в центре Ярославля около 14 часов дня посетителей торгового центра «Аура» эвакуировали из здания из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В торговом центре было много людей — ярославцы активно покупают новогодние подарки.

Отключение электроэнергии произошла из-за переключения на подстанциях МРСК. Сейчас электроснабжение восстановлено», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Электричество пропало в части Кировского и Ленинского районов города. Без света остались мэрия Ярославля и здания правительства области. Произошло отключение светофоров. Энергоснабжение было восстановлено в течение получаса.