Донецкую фильтровальную станцию планируют запустить 26 декабря

Соледар, ДНР, , 15:40 — REGNUM При удачном стечении обстоятельств Донецкая фильтровальная станция возобновит работу 26 декабря, сообщили 25 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В СЦКК отметили, что ремонтники обнаружили два обрыва линии электропередач, которая питает станцию. Обрывы можно устранить только с привлечением сапёров.

«Завтра, 26 декабря, при условии соблюдения режима тишины со стороны вооружённых формирований Украины и успешного проведения противоминных мероприятий, работа ДФС будет восстановлена. На данный момент персонал станции вывезен», — сказано в сообщении.

Напомним, обрыв линии электропередач произошёл утром 25 декабря из-за непогоды.

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За минувшие сутки боевики ВСУ 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив крупнокалиберные миномёты, танки и другие виды вооружений.

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