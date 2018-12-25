В Южной Корее сел на мель паром со 195 пассажирами на борту

Сеул, , 16:47 — REGNUM В Южной Корее 199 человек были спасены с парома, севшего на мель у побережья острова Чеджу. Инцидент произошёл вечером 24 декабря, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На борту 200-тонного парома находились 195 пассажиров и 4 члена экипажа — никто не погиб и не пострадал, все они были эвакуированы кораблями береговой охраны. Сам паром уже снят с мели и взят на буксир. Сообщается, что корабль направлялся с самого южного корейского острова Мара на Чеджу, где он и сел на мель.

О причинах инцидента не сообщается. На данный момент существует две версии — ошибка экипажа и поломка оборудования. Четверо членов команды парома находятся на допросе в полиции.