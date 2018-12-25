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Теракт в Ираке: есть погибшие

Происшествия

Виновные пока не установлены

Теракт в Ираке: есть погибшие
Kparker84
Талль-Афар

Мосул, Ирак, 25 декабря 2018, 15:18 — REGNUM  В результате террористического акта в Ираке погибли по меньшей мере два человека, сообщает 25 декабря Al Arabia.

Инцидент произошел в городе Талль-Афар, расположенном в 80 км к западу от Мосула, бывшего оплота боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате теракта пострадали по меньшей мере 11 человек, ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако силовики подозревают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в декабре 2017 года правительство Ирака заявило об освобождении территории государства от вышеназванной преступной группировки, тем не менее нападения боевиков, связанных с данной организацией, происходят постоянно.

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