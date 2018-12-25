В городе Актау из-за гололеда пострадали более 140 человек

Актау, Казахстан, , 15:12 — REGNUM В городе Актау за медицинской помощью в областную больницу обратились 142 человека, пострадавших из-за гололеда, сообщает 25 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления здравоохранения Азамата Сарсенбаева.

По его словам, 20 человек были госпитализированы с различными переломами. Остальные пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, 25 декабря в городе Актау наблюдались сильные гололедные явления, которые привели к сбою в работе городского пассажирского автотранспорта и экстренных служб города.

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