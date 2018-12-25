В Башкирии возбудили дело после гибели двоих детей на пожаре

Уфа, , 15:03 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в одном из жилых домов в селе Старые Кандры в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

Инцидент произошел утром 25 декабря. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух детей двух и четырех лет. По предварительным данным, 31-летняя мать детей, выйдя на улицу, обнаружила замыкание счетчика и обратилась к соседям за помощью. Вернувшись, они обнаружили, что дом загорелся. Спасти детей не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое детей погибли в результате пожара в селе Кандры в Туймазинскойм районе Башкирии. Погибшие двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик были братом и сестрой. Еще одной погибшей девочке было три года.

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