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Из детсада в Туркестанской области Казахстана эвакуировали более 160 детей

Происшествия

Пожар произошел по причине возгорания мебели в кабинете заведующего

Туркестан, Казахстан, 25 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  Пожарные ликвидировали возгорание в детском саду «Акку» в селе Темерлан Ордабасинского района Туркестанской области Казахстана, сообщили 25 декабря в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

По данным ведомства, пожар произошел по причине возгорания мебели в кабинете заведующего. До прибытия пожарных сотрудники детского сада эвакуировали 168 детей. В результате пожара никто не пострадал. Учебно-воспитательный процесс не нарушен.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Усть-Каменогорске на заводе по производству подсолнечного масла произошло возгорание разлитого масла для обогрева, что привело к пожару на площади 280 кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Усть-Каменогорске на заводе произошел пожар

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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