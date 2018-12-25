Воронеж занесет снегом: МЧС распространило предупреждение

Воронеж, , 14:40 — REGNUM Предупреждение о сильном снегопаде в Воронежской области во второй половине дня 25 декабря и до утра 26 декабря распространило региональное ГУ МЧС, сообщает ИА REGNUM.

По информации Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 часов 25 декабря до 06:00 часов в отдельных районах Воронежской области ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра до 15 м/с. Снегопад также ожидается и в Воронеже, о чем МЧС предупредило жителей sms-сообщениями.

Впрочем, в областном центре снегопад уже начался — снег пошел где-то с 13:00, постепенно усиливаясь. Это уже привело к значительным пробкам: по данным сервиса Яндекс. пробки на 14:40 уровень заторов достиг семи баллов