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Воронеж занесет снегом: МЧС распространило предупреждение

Происшествия

Уровень пробок в областном центре уже достиг семи баллов

Воронеж, 25 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Предупреждение о сильном снегопаде в Воронежской области во второй половине дня 25 декабря и до утра 26 декабря распространило региональное ГУ МЧС, сообщает ИА REGNUM.

По информации Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 часов 25 декабря до 06:00 часов в отдельных районах Воронежской области ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра до 15 м/с. Снегопад также ожидается и в Воронеже, о чем МЧС предупредило жителей sms-сообщениями.

Впрочем, в областном центре снегопад уже начался — снег пошел где-то с 13:00, постепенно усиливаясь. Это уже привело к значительным пробкам: по данным сервиса Яндекс. пробки на 14:40 уровень заторов достиг семи баллов

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Снегопады, метели, снежные бури
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