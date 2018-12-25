В Краснодарском крае сел на мель сухогруз под флагом Молдавии

Краснодар, , 14:29 — REGNUM В Краснодарском крае в районе мыса Железный рок в Темрюкском районе сел на мель сухогруз под флагом Молдавии, сообщает 25 декабря пресс-служба районной администрации.

«Ночью 25 декабря в районе мыса Железный рог из-за сильного ветра, в порывах до 25 м/с, на мель село судно. Сухогруз шел под флагом Молдавии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно шло без груза, на его борту в этот момент находились 11 членов экипажа, все они были эвакуированы, пострадавших нет. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря у юго-западных берегов Великобритании сел на мель российский сухогруз «Кузьма Минин». На борту судна находились 18 человек экипажа, все они — российские граждане. Пострадавших нет.

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