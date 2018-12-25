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В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Красноярск, 25 декабря 2018, 14:09 — REGNUM  В аэропорту Ванавары Красноярского края во время посадки самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы посадочной полосы, сообщили 25 декабря в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительной информации, Ан-24 с четырьмя членами экипажа и 39 пассажирами выкатился за пределы полосы», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, у воздушного судна повредился винт. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области следователи организовали доследственную проверку по факту авиационного инцидента с самолетом Ан-24, который в аэропорту города Бодайбо при рулежке на остановочное место левым крылом задел столб фонарного освещения.

Читайте подробнее: В Иркутской области самолет Ан-24 задел в аэропорту мачту освещения

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Авиапроисшествия
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