Выяснилась причина гибели сноубордистов под Ташкентом

Ташкент, , 13:52 — REGNUM В результате схода лавины на территории спортивного комплекса «Бельдерсай» в Ташкентской области Узбекистана погибли трое сноубордистов. Об этом сообщили 25 декабря в МЧС республики.

Отмечается, что ЧП произошло около 16:00 (14:00 мск) 24 декабря, причем инцидент вызвали своими действиями сами спортсмены. По данным спасателей, трое сноубордистов 19 и 24 лет заехали в запрещенную зону, после чего произошел сход снежной лавины, приведший к их гибели. В МЧС добавили, что тела погибших были обнаружены, в настоящее время по факту гибели людей ведется следствие.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время в местах проведения досуга и спорта для любителей горнолыжного спорта фактически отсутствует налаженная система безопасности. В частности, любители такого спорта при нахождении в курортных зонах «Бельдерсай» или «Чимган» по приезде сразу сталкиваются с толпой местных жителей, которые предлагают услуги по тренингу на лыжах или сноуборде. При этом ни у кого из них нет официальной лицензии, на что власти не обращают никакого внимания.