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Гололёд в Киеве: травмированы почти 3 тыс. человек

Происшествия

134 человека за прошедшие сутки

Киев, 25 декабря 2018, 13:54 — REGNUM  С 14 по 25 декабря из-за обледенения улиц Киева травмы получили 2779 человек, заявила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской госадминистрации Наталья Вишневская, сообщило 25 декабря информационное агентство УНН.

«С 14 ноября всего [получили травмы] 2524 взрослых и 255 ребенка», — рассказала чиновник.

По её словам, за минувшие сутки к медикам обратились 125 взрослых и девять детей.

Напомним, ранее из-за непогоды без электричества остались 128 населённых пунктов в восьми областях Украины.

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Гололед и его последствия
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