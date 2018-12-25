Гололёд в Киеве: травмированы почти 3 тыс. человек

Киев, , 13:54 — REGNUM С 14 по 25 декабря из-за обледенения улиц Киева травмы получили 2779 человек, заявила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской госадминистрации Наталья Вишневская, сообщило 25 декабря информационное агентство УНН.

«С 14 ноября всего [получили травмы] 2524 взрослых и 255 ребенка», — рассказала чиновник.

По её словам, за минувшие сутки к медикам обратились 125 взрослых и девять детей.

Напомним, ранее из-за непогоды без электричества остались 128 населённых пунктов в восьми областях Украины.

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