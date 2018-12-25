Боевики из Уганды атаковали город в ДР Конго

Бени, Конго, , 14:03 — REGNUM Группировка из Уганды атаковала город Бени в Демократической Республике Конго (ДРК). В ходе атаки погибли 8 человека и был угнан скот. Многие люди были ранены, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Атака произошла утром 23 декабря в районе Бойкене. Злоумышленники убили 8 человек, многих взяли в плен и увели скот.

Председатель гражданской организации в Бени Кизито Бин Ханги просит правительственные войска и миротворцев ООН обеспечить безопасность в округе, чтобы в день выборов жители не боялись прийти на голосование.

Однако, по непроверенной информации, молодые люди из района Бойкене, пострадавшем от нападения, планируют провести демонстрацию против убийств своих соотечественников, и если демонстрация состоится, то спокойствие в Бени будет нарушено.