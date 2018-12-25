Боевики ИГИЛ* захватили в иракском Киркуке 19 мирных жителей

Киркук, Ирак, , 13:46 — REGNUM Правоохранительные службы Ирака заявили о том, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 19 мирных граждан в провинции Киркук, сообщает 25 декабря Anadolu Ajansi.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили налет на город Мабдад, расположенный на юге Киркука и похитили 13 человек. Аналогичные нападения происходили и в других районах провинции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее боевики продолжают совершать преступления на территории страны.

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