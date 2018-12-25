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В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы

Происшествия

Погибли пять человек

Пекин, 25 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  В провинции Китая Фуцзянь мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 20 пострадали, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в городском округе Лунъянь. Среди жертв — сотрудник полиции. Преступника удалось задержать на месте. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу людей на перекрестке Слейтер и Болд-стрит. В результате происшествия два человека пострадали, их доставили в больницу. Водитель автомобиля, 19-летний молодой человек был задержан.

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