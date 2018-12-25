В Калужской области посетитель напал на главу администрации села

р-н Жуковский, Калужская область, , 13:12 — REGNUM 40-летний житель Жуковского района Калужской области подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший следователь Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Анна Мерянова.

По её словам, 3 декабря посетитель в ответ на отказ исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения подписать документы, схватил чиновника за руку, причинив физическую боль и телесные повреждения, а другой рукой взял служащего за затылок и начал склонять к столу, таким образом выражая свои требования.

«По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на чиновника посетителя. Житель Жуковского район подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время по делу проводится предварительное расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшедшего», — сказала Анна Мерянова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве неизвестный совершил нападение на главу аппарата префектуры СЗАО Алексея Микерова, когда чиновник шел домой. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на улице. На кадрах видно, как нападавший подбегает к Микерову сзади, когда чиновник входит в подъезд. Нападавший наносит ему удар и убегает. Микеров получил ножевое ранение бедра и был госпитализирован.

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