В Киргизии милиционер прострелил ухо прохожему во время погони за бандитом

Ош, Киргизия, , 13:07 — REGNUM В городе Ош на юге Киргизии ранее судимый 19-летний член организованной преступной группировки умышленно сбил инспектора управления безопасности дорожного движения и попытался скрыться с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 24 декабря.

Напарник пострадавшего милиционера погнался за совершившим наезд бандитом. Правоохранитель потребовал от него остановить машину, после чего предупредил о намерении применить огнестрельное оружие и выстрелил в воздух.

Однако тот требованию не подчинился и продолжил хаотично маневрировать на большой скорости, неоднократно выезжая на полосу встречного движения, тем самым создавая угрозу для других участников дорожного движения, в том числе и детей.

После этого милиционер выстрелил по колесам машины нарушителя. Пуля попала в переднее крыло автомобиля и отрикошетила в правое ухо 57-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части.

В итоге сбившего гаишника бандита задержали и поместили в изолятор временного содержания, а пострадавшего милиционера и раненного прохожего доставили в Ошскую городскую клиническую больницу. Состояние обоих потерпевших оценивается как удовлетворительное .