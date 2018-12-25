В Забайкалье возбудили дело после гибели женщины и двоих детей

Чита, , 12:58 — REGNUM В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти, сообщает 25 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, тела людей были обнаружены 25 декабря в одном из домов в селе Черемхово Улетовского района. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Расследование дела поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел, также привлечены следователи-криминалисты. Осматривается место происшествия, устанавливаются и допрашиваются возможные свидетели и очевидцы происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября около многоэтажного жилого дома в городе Глазов в Удмуртии были обнаружены тела бабушки, матери и девятилетней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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