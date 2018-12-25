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В Швеции неизвестный устроил взрыв в жилом доме

Происшествия

В результате подрыва пострадало жилое помещение и фасад здания, однако человеческих жертв и пострадавших удалось избежать

Андерсторп, Швеция, 25 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  В городе Андерсторп на юге Швеции полиция приступила к расследованию взрыва в многоквартирном жилом доме. По предварительной версии, утром 25 декабря в одной из квартир произошла детонация неизвестного устройства, сообщает портал Aftonbladet.

По данным местной полиции, самодельное взрывное устройство (СВУ) подбросил через окно неизвестный злоумышленник. В результате подрыва пострадало жилое помещение и фасад здания, однако человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.

В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к совершению данного преступления. К работам привлечены специалисты-взрывотехники и эксперты-криминалисты, отметили в полиции.

Напомним, 30 декабря 2017 года в шведском городе Мальмё был взорван полицейский автомобиль. В рамках расследования были задержаны двое мужчин — 1991 и 1995 года рождения.

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