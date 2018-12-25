Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse задержан в Москве

Москва, , 11:46 — REGNUM В Москве задержан 28-летний лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, в операции принимали участие спецслужбы и СОБР. Причиной интереса к болельщику стала драка перед матчем ЦСКА-«Рома» в Лиге чемпионов, в которой приняли участие фанаты из России и Италии. Представители правоохранительных органов пришли и к другим фанатам армейского клуба, проводились задержания и обыски.

Ранее похожему вниманию органов правопорядка подверглись фанаты московского «Спартака» после потасовки у ресторана «Изба» в Москве в сентябре 2018 года.

Официального подтверждения данной информации в распоряжении ИА REGNUM пока не нет.