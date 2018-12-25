Погибшие в авиакатастрофе в Мексике политики были на «пике карьеры» — СМИ

Мехико, , 11:53 — REGNUM Погибшие при крушении вертолета в Мексике супруги Марта Эрика Алонсо и Рафаэль Морено Валье были на вершине своей «политической карьеры» и на «пике власти», пишет испанская газета El País.

На всеобщих выборах 1 июля Алонсо побила сразу два рекорда в истории мексиканской политики. Победив на выборах губернатора штата Пуэбла, она стала первой женщиной, добившейся этого поста в пятом по численности и одном из самых процветающих штатов. Также впервые произошло семейное преемство власти — она сменила в этой должности своего супруга Рафаэля Морено Валье (Партия национального действия, PAN). Он возглавлял штат 6 лет.

Штат Пуэбла — это штаб-квартира некоторых крупнейших транснациональных компаний. Наряду с Юкатаном и Гуанахуато он стал одной из немногих точек, которые удалось сохранить правой PAN в альянсе с Партией демократической революции и «Гражданским движением» после победы левых почти по всей стране.

Триумф Алонсо — почти на 4% (100 тыс.) голосов больше, чем результат кандидата от левого «Движения национального возрождения» — должен был быть подтвержден Избирательным судом Мексики, так как прозвучали обвинения в многочисленных нарушениях в ходе голосования. В ноябре суд признал победу Марты Эрики Алонсо, хоть и распорядился о повторном проведении выборов в пяти муниципалитетах.

Полемика вокруг выдвижения Алонсо началась с самого начала. Различные организации заявили об игре интересов вокруг ее кандидатуры. Над ее кампанией нависла тень тогда еще губернатора, супруга Морено Валье.

Карьера Алонсо, по образованию графического дизайнера и специалиста по связям с общественностью, была связана с деятельностью супруга с самого начала. в 2010 году она приняла участие в предвыборной кампании Морено Валье, затем входила в администрацию.

После победы Алонсо на выборах бывший губернатор занял место координатора PAN в Сенате. Его влияние в партии, как и влияние его штата в государстве в последние годы чрезвычайно возросло.

Кандидат в президенты от PAN Рикардо Анайя на выборах занял второе место, значительно уступив Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (левая коалиция «Творим историю вместе»).

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет с Алонсо и Морено Валье на борту разбился 24 декабря. Погибли также два пилота. По данным властей Мексики, причиной послужила техническая неисправность воздушного судна.

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