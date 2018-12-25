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Спровоцировавший цунами в Индонезии вулкан сейсмически активен

Происшествия

Вулкану присужден второй уровень опасности, поэтому жителям запрещено приближаться к нему в радиусе двух километров

Джакарта, 25 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  Вулкан Анак Кракатау, расположенный в Зондском проливе провинции Лампунг в Индонезии, все еще выбрасывает густой черный дым, сообщает Antaranews.

На основании отчета сотрудников геологического агентства в центре вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий, опубликованного 25 декабря 2018 года, столб дыма достигает 300 — 600 метров над вершиной кратера вулкана.

Сейсмическая активность вулкана Анак Кракатау имеет устойчивые толчки, амплитуда от 9 до 35 мл. Вулкану присужден второй уровень опасности, поэтому жителям запрещено приближаться к нему в радиусе двух километров.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Анак Кракатау 23 декабря стало причиной сильного цунами, унесшего жизни сотни человек в Индонезии.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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