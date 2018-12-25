Вторник, 25 Декабря 2018 года
11:38:14 МСК

На Украине без электричества остались 128 населённых пунктов

Происшествия

Сильнее всего пострадали Днепропетровская и Кировоградская области

Киев, 25 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  Из-за сложных погодных условий без электричества остались 128 населённых пунктов в восьми областях Украины, заявили 25 декабря в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сказано 25 декабря на официальном сайте ведомства.

«В ночь на 25 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях», — сказано в сообщении.

Больше всего от непогоды пострадали населённые пункты Днепропетровской и Кировоградской областей — 46 и 43 соответственно.

Местные ремонтники ликвидируют последствия стихии.

Напомним, 24 декабря без света остались пять районов Закарпатья, заявил глава региона Геннадий Москаль. Причиной аварий стали обледеневшие деревья, которые упали на провода.

Читайте также: Непогода обесточила пять районов Закарпатья

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на электросетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить