Более 30 человек погибли во время акций протеста в Судане – правозащитники

Хартум, , 11:25 — REGNUM По меньшей мере 37 протестующих были убиты в столкновениях с полицией Судана в ходе антиправительственных демонстраций, заявили 24 декабря в правозащитной организации Amnesty International.

В организации подчеркнули, что применение силы со стороны правоохранительных органов против безоружных протестующих «вызывает крайнее беспокойство».

Напомним, акции протеста в Судане начались 19 декабря из-за роста цен и недостатка продуктов питания и топлива. Впоследствии они переросли в призывы к отставке президента страны Омара аль-Башира.