Донецкая фильтровальная станция приостановила работу

Донецк, , 11:10 — REGNUM Непогода привела к обрыву линии электропередачи, питающей Донецкую фильтровальную станцию. Работа станции приостановлена, сообщает 25 декабря Донецкое агентство новостей со ссылкой на МЧС Донецкой Народной Республики.

Обрыв линии произошел утром 25 декабря. В ближайшее время на месте ожидают ремонтную бригаду, которая устранит повреждения.

Водоснабжение ближайших населенных пунктов осуществляется за счет Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецкая фильтровальная станция коммунального предприятия «Вода Донбасса» часто подвергается обстрелам, так как находится неподалеку от города Ясиноватая, вблизи линии разграничения в Донбассе. От работы станции зависит снабжение водой более 400 тыс. человек.

Читайте также: Четвертые сутки жители Авдеевки остаются без воды