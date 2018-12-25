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Донецкая фильтровальная станция приостановила работу

Происшествия

От работы станции зависит снабжение водой более 400 тыс. человек

Донецк, 25 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  Непогода привела к обрыву линии электропередачи, питающей Донецкую фильтровальную станцию. Работа станции приостановлена, сообщает 25 декабря Донецкое агентство новостей со ссылкой на МЧС Донецкой Народной Республики.

Обрыв линии произошел утром 25 декабря. В ближайшее время на месте ожидают ремонтную бригаду, которая устранит повреждения.

Водоснабжение ближайших населенных пунктов осуществляется за счет Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецкая фильтровальная станция коммунального предприятия «Вода Донбасса» часто подвергается обстрелам, так как находится неподалеку от города Ясиноватая, вблизи линии разграничения в Донбассе. От работы станции зависит снабжение водой более 400 тыс. человек.

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