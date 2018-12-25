Военные Израиля задержали пятерых палестинцев

Тель-Авив, Израиль, , 11:07 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали пятерых палестинцев во время ночных рейдов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 25 декабря Anadolu.

Задержанные обвиняются в причастности к террористической деятельности. В настоящее время их допрашивают сотрудники правопорядка.

Напомним, военные Израиля проводят регулярные задержания на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах Израиля находится порядка 6 тыс. 500 палестинцев, в том числе женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильские военные арестовали 15 палестинцев