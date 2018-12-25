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Военные Израиля задержали пятерых палестинцев

Происшествия

Все они обвиняются в терроризме

Тель-Авив, Израиль, 25 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля арестовали пятерых палестинцев во время ночных рейдов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 25 декабря Anadolu.

Задержанные обвиняются в причастности к террористической деятельности. В настоящее время их допрашивают сотрудники правопорядка.

Напомним, военные Израиля проводят регулярные задержания на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах Израиля находится порядка 6 тыс. 500 палестинцев, в том числе женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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