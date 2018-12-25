Житель Югры убил экс-супругу из-за ребёнка

Сургутский район, Югра, , 11:10 — REGNUM В Югре житель посёлка Белый Яр Сургутского района обвиняется в убийстве бывшей супруги, намеревавшейся отобрать у него ребёнка. В ходе следствия, мужчина признал свою вину в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, между бывшими супругами после развода был затяжной конфликт, связанный с определением места жительства их малолетнего ребенка. Женщина угрожала забрать сына, проживающего с 28-летним отцом по решению суда. Кроме того, она на протяжении двух лет систематически вымогала у отца ребёнка деньги, получив 500 тысяч рублей за обещание не затевать очередные судебные тяжбы. Материалы по факту вымогательства переданы в органы внутренних дел.

В сентябре 2018 года, когда между бывшими супругами вновь разгорелся скандал, обвиняемый вывез мать ребёнка в лес и убил.

Следствием были установлены смягчающие обстоятельства: противоправные действия и аморальное поведение убитой. Они могут быть учтены судом при вынесении приговора, сообщают в СУ СКР по ХМАО.