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Житель Югры убил экс-супругу из-за ребёнка

Происшествия

В ходе следствия он признал свою вину в полном объёме

Сургутский район, Югра, 25 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  В Югре житель посёлка Белый Яр Сургутского района обвиняется в убийстве бывшей супруги, намеревавшейся отобрать у него ребёнка. В ходе следствия, мужчина признал свою вину в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, между бывшими супругами после развода был затяжной конфликт, связанный с определением места жительства их малолетнего ребенка. Женщина угрожала забрать сына, проживающего с 28-летним отцом по решению суда. Кроме того, она на протяжении двух лет систематически вымогала у отца ребёнка деньги, получив 500 тысяч рублей за обещание не затевать очередные судебные тяжбы. Материалы по факту вымогательства переданы в органы внутренних дел.

В сентябре 2018 года, когда между бывшими супругами вновь разгорелся скандал, обвиняемый вывез мать ребёнка в лес и убил.

Следствием были установлены смягчающие обстоятельства: противоправные действия и аморальное поведение убитой. Они могут быть учтены судом при вынесении приговора, сообщают в СУ СКР по ХМАО.

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Бытовые убийства
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