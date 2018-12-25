Ростовские следователи отреагировали на жестокое избиение восьмиклассницы

Шахты, Ростовская область, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области по факту избиения восьмиклассницы проводится доследственная проверка. Следователи заинтересовались инцидентом, который произошёл в городе Шахты, после того, как видео попало в сеть. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР, работникам общеобразовательного учреждения, в котором учились участники конфликта, будет дана надлежащая правовая оценка.

«В ходе проверки следователи также намерены выяснить, какая работа проводилась администрацией школы по предупреждению конфликтов среди школьников, имелись ли ранее факты применения насилия среди учащихся, в том числе к пострадавшей девочке», — отмечается в сообщении.

Как передаёт телекомпания НТВ, несколько школьниц избили ровесницу, требуя, чтобы она в чём-то созналась. ЧП произошло ещё в ноябре, но пострадавшая до последнего не признавала факт травли в школе. Всё выяснилось только после того, как запись попала в интернет. Особенно поражает жестокость автора видео, который комментировал происходящее.

Стоит отметить, что подобный случай произошёл в конце ноября в Новошахтинске. Ученики школы № 40 избили 14-летнего мальчика, переехавшего на Дон из Воронежской области летом этого года. Школьники избили девятиклассника ногами и сняли происходящее на видео. Подросток получил травмы головы и был госпитализирован.

Следователи также приступили к проверке школы, где учились несовершеннолетние, участвовавшие в инциденте.