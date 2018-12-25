В Воронеже суд наказал гражданина Таджикистана за родственника-террориста

Воронеж, , 10:28 — REGNUM В Воронеже суд вынес решение по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Таджикистана, обвинявшегося в том, что он не сообщил о преступлении. Об этом сообщила 25 декабря пресс-служба УФСБ по региону.

25-летний гражданин Таджикистана, проживающий в Воронеже, признан виновным в том, что не сообщил о своем родственнике, который выехал в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы принять участие в незаконном вооруженном формировании, подконтрольном международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уголовное дело было возбуждено по ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении».

Решением Хохольского районного суда Воронежской области иностранец признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 декабря в Ставрополе сотрудники ЦФСБ ликвидировали ячейку террористов. Участники террористической группировки при задержании оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем.

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